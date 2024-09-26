شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.49 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر إلى، 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية إلى، 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي إلى، 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.56 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني إلى، 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني إلى، 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.