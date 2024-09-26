شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.49 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصروانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر إلى، 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية إلى، 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي إلى، 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.56 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني إلى، 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني إلى، 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.
اسماعيل الماحي
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