شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يرتفع إلى 280.36 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعها، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس أمس. سعر الذهب اليوم في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 320.41 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 293.71 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى، 280.36 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 240.31 ريال. سعر الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 186.91 ريال.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية، 160.20 ريال. سعر الذهب في السعودية وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، 9965 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، 2243 ريالا.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 320.407 ألف ريال.