شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أسمنت نجران» يوصي بشراء 17 مليون سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت نجران، أمس، بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 17 مليون سهم، وذلك بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.
ونوهت بتمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الإئتمانية.
وأشارت إلى أنه لا يوجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حالياً.
وأفادت بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ونوهت باستيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل المحاسب القانونوي للشركة والذي سيتم إرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذا القرار.
وأوضحت أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها بواسطة الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.
ونوهت بتمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الإئتمانية.
وأشارت إلى أنه لا يوجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حالياً.
وأفادت بأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ونوهت باستيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل المحاسب القانونوي للشركة والذي سيتم إرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذا القرار.
وأوضحت أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها بواسطة الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.