شكرا لقرائتكم خبر عن «إيداع»: إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية لـ«صافولا» والان نبدء بالتفاصيل

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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية لمجموعة صافولا في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، هذا اليوم الخميس 23/03/1446هـ الموافق 26/09/2024م.