شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «نت وركرس» يوصي بتحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغ رصيد الاحتياطي النظامي للشركة 11,213,169ريال كما في القوائم المالية نصف السنوية المنتهية في 30-06-2024.

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة نت وركرس السعودية للخدمات، أمس، إلى الجمعية العامة بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة إلى رصيد الأرباح المبقاة.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغ رصيد الاحتياطي النظامي للشركة 11,213,169ريال كما في القوائم المالية نصف السنوية المنتهية في 30-06-2024.