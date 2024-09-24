شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات العام الدراسى الجديد 2024-2025 بمدارس ابدأ للعلوم التقنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأت فاعليات العام الدراسي الجديد 2024-2025 بمدارس "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر محافظة القاهرة، حيث تم عمل معسكر تدريبي للطلاب، بهدف تجهيزهم للإندماج في المنظومة التعليمية المتطورة بالمدرسة، وتطوير مهاراتهم الشخصية وتزويدهم بالمعارف اللازمة في مختلف المجالات التقنية.

وتؤمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بأن التعليم لا يقتصر على الفصول الدراسية، وتولي "ابدأ" أهمية قصوى بالتعليم الفني والذكاء الإصطناعي، وتسعى دائماً لتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار لأبنائنا الطلبة.































