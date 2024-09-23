إنشاء أطول خط ربط كهربائي بحري في العالم مقابل نحو ملياري يورو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقعت اليونان وقبرص أمس السبت، مذكرة تفاهم للمضي قدما في مشروع خط ربط كهربائي تحت سطح البحر لربط القارة الأوروبية بشرق البحر المتوسط.

يهدف ما يطلق عليه مشروع “الربط البحري العظيم” إلى ربط شبكات نقل الكهرباء في أوروبا بقبرص وتبلغ تكلفته 1.9 مليار يورو (2.12 مليار دولار)، على أن يتم مده إلى إسرائيل لاحقا.

يقول مروجو المشروع إن خط الربط الكهربائي عند اكتماله سيكون هو “الأطول في العالم” بمثل هذا الجهد العالي، إذ سيبلغ طوله 1240 كيلومترا، وسيكون الأعمق أيضا ببلوغه 3 آلاف متر تحت سطح الماء.

وزارتا الطاقة في البلدين قالتا أمس السبت إن العمل على المشروع سيستأنف خلال الأيام المقبلة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة مساء أمس.

تملك قبرص احتياطيات مثبتة من الغاز، لكنها غير مستغلة بعد. ولا تزال الجزيرة تعتمد على زيت الوقود الثقيل في توليد الكهرباء، وتبلغ تكلفة الطاقة على المستهلكين لديها مبالغ أكبر بكثير من نظرائهم في أوروبا.

على الرغم من عدم وجود خلاف على الحاجة إلى مصادر بديلة للطاقة أو لمشروع الربط البحري العظيم نفسه، حدثت حالات تأخير من جانب قبرص وسط سعيها للحصول على توضيحات بشأن التكلفة الإجمالية للمشروع وجدواه وأي التزامات أخرى ناجمة عن حالات التأخير غير المتوقعة.

قالت الوزارتان “هذا مشروع له أهمية استراتيجية لقبرص واليونان والاتحاد الأوروبي لأنه سيربط قبرص بشبكة الكهرباء في أوروبا، مما سيسهل نقلها للطاقة وهدف اليونان المتمثل في أن تكون ناقلا للطاقة النظيفة”.

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