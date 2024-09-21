سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 21-9-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الدستور" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت الموافق 21-9-2024، في البنوك المصرية.

اختلف سعر الدولار مقابل الجنيه ما بين عمليات البيع والشراء في كافة البنوك المصرية بعدة قروش، وفقًا للوحة التعاملات المالية وهي كما يلي:

الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بنحو 48.45 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

الدولار في بنك البركة وصل إلى 48.45 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الاستثمار العربي استقر عند مستوى 48.44 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي المتحد عند مستوى 48.42 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 48.44 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

في بنك HSBC وصل الدولار الأمريكي إلى 48.43 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي يتداول الدولار الأمريكي بنحو 48.43 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار الأمريكي نحو 48.43 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

في البنك كريدي أجريكول سجل الدولار بنحو 48.44 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

جاء الدولار في بنك قناة السويس بنحو 48.42 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري ما بين 48.46 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.