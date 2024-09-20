شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الصيني" يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 571.9 مليارات يوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 571.9 مليارات يوان (حوالي 80.96 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.7%.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.