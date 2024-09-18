شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى بورصة وول ستريت قبل إعلان أول خفض للفائدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الحذر تسيطر على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية "بورصة وول ستريت" وسط ترقب أول خفض لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ أربع سنوات خلال اجتماع يتم إعلان نتائجه بعد قليل.

ولم تشهد الأسهم تغيراً كبيراً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرين في وول ستريت قرار الفيدرالي، فيما كانت المكاسب محدودة بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن حجم التخفيض الذي سيقدمه البنك المركزي.

انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة حوالي 0.1%، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 67 نقطة، أو بنسبة 0.2%. أما ناسداك فقد كان مستقراً دون تغيير يُذكر.

وارتفع الدولار الأمريكى أمس بعد سلسلة تراجع من 3 جلسات متتالية، هذا بالإضافة إلى تعافي في العائد على السندات الحكومية الأمريكية الأمر الذى أدى إلى تراجع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط الذهب مع كل منهما.

تنتظر الأسواق اليوم اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذى من المتوقع أن يشهد خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات، حيث تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 60% أن يقوم البنك بخفض 50 نقطة أساس، واحتمال آخر بنسبة 40% أن يخفض البنك 25 نقطة أساس.