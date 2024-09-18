أمانة الباحة توقّع 3 عقود استثمارية بمحافظة المخواة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الباحة

وقّعت أمانة منطقة الباحة ثلاتة عقود استثمارية تجارية مع عدد من الشركات الوطنية لتعزيز الاستثمار التجاري بمحافظة المخواة، بحضور أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ورئيس بلدية المخواة المهندس موسى بن فيحان الزهراني.

وشمل العقد الأول التوقيع على اتفاقية استثمارية بإدارة وتشغيل وصيانة حديقة الشوق على مساحة ( 31,111 ألف/م2) ، بينما تضمن العقد الثاني توقيع اتفاقية استثمارية بغرض إنشاء وتشغيل وصيانة حديقة المثلث على مساحة ( 4,324 الف/م٢).

وتضمن العقد الثالث توقيع اتفاقية استثمارية بغرض إنشاء وتشغيل وصيانة مدرسة على مساحة (6,203 م٢) بحي العروبة.

وتأتي العقود الاستثمارية الموقعة في إطار جهود الأمانة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إشراكها في تنمية المدينة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للسكان، وتشغيل وتطوير البنية التحتية بالمدينة

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