السعودية تستقطب عمالقة الشركات العالمية في مجال التقنية المالية 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت المملكة العربية السعودية في استقطاب شركات عالمية عملاقة في مجال التقنية المالية من أجل تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى زيادة معاملات المملكة غير النقدية وتحويلها إلى معاملات رقمية بنسبة 70٪ بحلول عام 2030.

ومن بين هذه الشركات التقنية المالية الكبرى، شركة «بايرماكسPayerMax » الرائدة عالمياً في حلول الدفع الرقمي، والتي تُعتبر أول شركة آسيوية في مجال التكنولوجيا المالية تشارك في البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي من خلاله نجحت الشركة في الحصول على ترخيص مقرها الإقليمي في المملكة من وزارة الاستثمار السعودية ضمن برنامج المقر الإقليمي(RHQ)، مما يؤكد التزام الدولة بدعم قطاع الخدمات المالية.

وفي حوار خاص مع جريدة (مكة)، قالت الأستاذة نوف بن سلامة مديرة تطوير الأعمال في شركة بايرماكس، إن شركة PayerMax، تعمل على توفير بنية تحتية قوية وآمنة وفعّالة للدفع الرقمي في المملكة، وأن الشركة وضعت خططاً استراتيجية طموحة لتطوير أعمالها في المملكة التي تُعتبر واحدة من أكبر وأهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط. وأن خطط الشركة التوسعة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي.

وأوضحت، أن استراتيجية PayerMax التوسعية في المملكة تسير بخطى ثابتة ورؤية طموحة ومتعددة الجوانب، وتتضمن إقامة شراكات استراتيجية هادفة ومثمرة مع الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية السعودية، وشركات التكنولوجيا، لإنشاء بيئة تعزز الابتكار الرقمي، وتسهم في حلول موجهة محلياً لتلبية متطلبات السوق السعودي.

وأكدت الأستاذة نوف حرص الشركة الدائم على تطوير المواهب المحلية. حيث يبلغ عدد الموظفين السعوديين في مكاتبها بالمملكة حوالي 40%.

وتلتزم الشركة برعاية الجيل القادم من المتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية، ومواكبة نموها مع الأهداف الاقتصادية للمملكة.

وقالت، إن بايرماكس تٌعتبر واحدة من أسرع شركات المدفوعات عبر الحدود نمواً في العالم، وان الشركة تستثمر بشكل كبير في البحث، والتطوير والابتكار لتطوير حلول دفع متقدمة وآمنة وموثوقة.

ويتم تحديث المنتجات الحالية بانتظام وتحسينها لتلبية احتياجات السوق المتطورة.

وشاركت شركة بايرماكس في المؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية "فنتك2024 Fintech " الذي عقد بالرياض مؤخراً.

حيث قدمت السيدة إيساي تشو الشريك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بايرماكس حلقة نقاشية بعنوان "تشكيل الخدمات المالية المستقبلية مع البنية التحتية للمدفوعات المستقبلية".

واستعرضت جهود الشركة في تسهيل أنظمة الدفع الحديثة لتسوية المعاملات عبر الحدود بشكل أسرع وأمن، بالإضافة إلى كيفية دعم الشركات في مواجهة التحول من الساحة المحلية إلى التوسع في الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الناشئة.

وتغطي العمليات التجارية للشركة 150 دولة ومنطقة حول العالم، وتدعم أكثر من 600 طريقة دفع، وأكثر من 70 عملة للمعاملات، وأكثر من 20 لغة محلية.