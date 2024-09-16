شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 160 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تداولات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.3% عند 11867 نقطة، وبتداولات بلغت 5.421 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 538.990 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.970 تريليون ريال.انخفضت أسهم 160 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 65، من بين 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الباحة، وأسمنت الرياض، ورسن، وصناعة الورق، وسدكو كابيتال ريت، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الأسماك، وسايكو، وميدغلف للتأمين، والبابطين، والإعادة السعودية، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 0.1% عند 25733 نقطة، وبتداولات بلغت 32.739 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.729 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.468 مليار ريال.وارتفعت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفض مثلها، من بين 96 شركة مدرجة في السوق الموازية.