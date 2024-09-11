شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودي يغلق متراجعاً 220 نقطة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على تراجع 220 نقطة ليغلق عند 11766 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق منذ شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.2 مليار ريال.
وسجلت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، انخفاضا بعدما خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل، إذ هبط خام برنت بـ 3.7% إلى 69.19 دولار للبرميل، ليتراجع دون 70 دولاراً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، وتراجع خام نايمكس بـ 4.3% إلى 65.75 دولار للبرميل.
وتراجعت أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1 %.
وأغلق سهم أكوا باور، عند 385.40 ريال (- 5 %).
وأنهت أسهم البحر الأحمر، وآرتيكس، وكابلات الرياض، وميدغلف، وبوبا العربية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 4 و5 %.
وتصدر سهم الأسماك، تراجعات السوق اليوم بنسبة 10 % عند 23.94 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 7 ملايين سهم وبقيمة تجاوزت 175 مليون ريال.
في المقابل، صعد سهم مسك، بنسبة 5 % عند 40.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 3.6 مليون سهم.
وكانت الشركة قد أعلنت انتهاء خسائرها المتراكمة بنهاية شهر يوليو 2024، وبدء تحقيق أرباح مبقاة.
وسجلت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، انخفاضا بعدما خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل، إذ هبط خام برنت بـ 3.7% إلى 69.19 دولار للبرميل، ليتراجع دون 70 دولاراً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، وتراجع خام نايمكس بـ 4.3% إلى 65.75 دولار للبرميل.
وتراجعت أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1 %.
وأغلق سهم أكوا باور، عند 385.40 ريال (- 5 %).
وأنهت أسهم البحر الأحمر، وآرتيكس، وكابلات الرياض، وميدغلف، وبوبا العربية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 4 و5 %.
وتصدر سهم الأسماك، تراجعات السوق اليوم بنسبة 10 % عند 23.94 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 7 ملايين سهم وبقيمة تجاوزت 175 مليون ريال.
في المقابل، صعد سهم مسك، بنسبة 5 % عند 40.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 3.6 مليون سهم.
وكانت الشركة قد أعلنت انتهاء خسائرها المتراكمة بنهاية شهر يوليو 2024، وبدء تحقيق أرباح مبقاة.