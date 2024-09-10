شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع قبل صدور بيانات التضخم الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، في وقت يترقب فيه المتعاملون أرقام التضخم الرئيسة في الولايات المتحدة، والتي قد تشير إلى حجم خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2503.09 دولارات للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2532.20 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 28.27 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 942.45 دولارًا، كما صعد البلاديوم 0.4 % إلى 950.55 دولارًا.

