شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تنظم رحلة سياحية توعوية لأوائل طلبة الثانوية العامة لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة سياحية توعوية لأوائل طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 بالمرحلة العامة والدمج والمكفوفين وذوي الهمم من مختلف المحافظات، بالتنسيق مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية)، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى.

يأتي تنظيم هذه الرحلة في إطار توجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بتعزيز دور الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية والتعليمية ولاسيما الطلاب والشباب وإثراء معارفهم بأهمية السياحة وبالحضارة المصرية العريقة وبتاريخ وتراث بلدهم، وتقديراً لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي حتى التفوق.

واستهل الطلاب البرنامج السياحي بالقيام بجولة بمنطقة أهرامات الجيزة حيث زاروا الهرم الأكبر من الخارج والذي يعد العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم ومنطقتي البانوراما وأبو الهول كما استمعوا لشرح مفصل عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية الفريدة وما تضمه من كنور أثرية من مقابر للعمال بناة الأهرامات وطريقة بناء الأهرامات ونحت تمثال أبو الهول.

كما قاموا بزيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط تعرفوا خلالها على مقتنياته الأثرية التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور بالإضافة إلى المومياوات الملكية وزيارة بحيرة عين الحياة، واختتم الطلاب برنامجهم السياحي بالقيام بجولة بمنطقة خان الخليلي.

وفي سياق متصل، نظمت الهيئة عدداً من الندوات والرحلات السياحية التوعوية للمواطنين باختلاف مراحلهم العمرية بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر ومطروح وبورسعيد وذلك بهدف نشر الوعي السياحي والأثري لديهم.

ومن جانبها، أشارت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة إلى قيام المكاتب الداخلية للهيئة بتنظيم عدد من الندوات السياحية التوعية حيث نظم مكتب رمسيس عدد من الندوات منها ندوة بالتعاون مع قطاع التواصل الثقافي بقصر الأميرة خديجة بحلوان لعدد 42 من رواد القصر تحت عنوان "الأهرامات بين الماضي والحاضر"، وندوة بكنيسة السيدة العذراء مريم بشبرا لأبناء التربية الكنسية ضمت 40 طالب من مدارس الأحد وطلاب الجامعات وحديثي التخرج، بالإضافة إلى ندوة لعدد 30 من أبطال وناشئين السباحة بنادي السكة الحديد تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 20 عاماً.

وتناولت هذه الندوات الحديث عن منطقة أهرامات الجيزة وما تحويه من عجائب وأسرار وكنوز أثرية، وإلقاء الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، والتعريف بمفهوم السياحة وأهميتها بالنسبة للمجتمعات كأحد مصادر الدخل القومي للبلاد، والأنماط والمنتجات السياحية المختلفة بالمقصد السياحي المصري.

كما نظم مكتبي الأقصر ومطروح عدة ندوات سياحية توعية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية بمحافظتي الأقصر ومطروح لتعريفهم بالآثار التي تذخر بها بلدهم ولاسيما محافظتي الأقصر ومطروح وكيفية التعامل مع السائحين بطريقة صحيحة.

أما مكتب بورسعيد فنظم رحلة سياحية توعوية لأبناء المحافظة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام ومكتبة الطفل لزيارة عدد من المعالم السياحية بالمحافظة، تم خلالها زيارة جبال الملح وكنيسة سانت أوجيني وميدان الشهداء كما تم توزيع المواد الدعائية عن محافظة بورسعيد وما تتمتع به من أماكن سياحية وأثرية على المشاركين في الرحلة.

