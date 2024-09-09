شكرا لقرائتكم خبر عن تتطلب 800 مليار يورو.. دعوات أوروبية بوضع استراتيجية صناعية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماريو دراجي، الاتحاد الأوروبي إلى وضع استراتيجية صناعية جديدة لتعزيز القدرة التنافسية المتداعية في التكتل لتحقيق النمو الاقتصادي.

ووصف دراجي الاتحاد الأوروبي بأنه "عالق في هيكل صناعي ثابت" مقارنة بالولايات المتحدة والصين. تنفيذ المزيد من الاستثمارات ودعا دراجي إلى تنفيذ المزيد من الاستثمارات في البحوث والابتكار، وتكنولوجيات الطاقة النظيفة، وتسريع عملية اتخاذ القرارات التنظيمية.



وقال دراجي إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تنفيذ استثمارات بقيمة تتراوح بين 750 إلى 800 مليار يورو (850-829 مليار دولار) سنويًا، أي ما يعادل 4ر4 إلى 7ر4% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2023.

ولإظهار حجم الاستثمارات والتحديات المطلوبة، أشار دراجي إلى "خطة مارشال" التي أطلقتها الولايات المتحدة لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

