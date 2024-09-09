شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء المجر يعتزم رفع الأجور بصورة كبيرة.. ويوضح السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن اقتصاد المجر يمكن أن يحقق نموا بنسبة 5ر3% في 2025، إذا أدخلت زيادة واسعة النطاق على الأجور.

وذكرت التقارير أن رئيس الوزراء ربط الأوقات الصعبة التي يمر بها اقتصاد المجر الواقعة شرقي أوروبا بحرب روسيا في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. سياسة اقتصادية محايدة وأوضح "أوربان" أن المجر يجب أن تحافظ على سياسة اقتصادية محايدة منفتحة على جميع الاتجاهات.

ويعتزم أوربان بحسب مصادر تعزيز الإنفاق والتخلي عن وعوده السابقة الخاصة بتعزيز الميزانية، قبل الانتخابات المقررة في 2026، والتي من المتوقع أن تكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لزعيم عزز سلطته خلال 15 عاما تقريبًا. تجاوز وشيك للهدف المالي ووصفت وزارة المالية المجرية التقرير الذي يشير إلى تجاوز وشيك للهدف المالي بأنه "أخبار كاذبة"،

كما نفى وزير المالية ميهالي فارجا، في مؤتمر اقتصادي عُقد الجمعة، أن تكون هناك سياسة أكثر تراخيًا يجرى إعدادها، قائلًا إن البلاد يجب أن تطبق قواعد الاتحاد الأوروبي على ميزانيتها.

