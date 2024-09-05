شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي بنك البلاد عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقال البنك في بيان على تداول

وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وأفاد بأن تاريخ الأحقية سيكون 1446-03-09 الموافق 2024-09-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-30 الموافق 2024-10-03. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة بنك البلاد توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2024م.وقال البنك في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 625 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.250 مليار سهم.وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.وأفاد بأن تاريخ الأحقية سيكون 1446-03-09 الموافق 2024-09-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-30 الموافق 2024-10-03.