أسعار الذهب تستقر عند 2497.47 دولارًا للأوقية وسط ترقب بيانات أمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم، وسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أمريكية، قد توفر المزيد من المؤشرات حول حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2497.47 دولارًا للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 %إلى 2527.60 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 28.32 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.8 % إلى 909.47 دولارات، وزاد البلاديوم 0.1 % إلى 934.83 دولارًا.

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