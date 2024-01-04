أمانة جازان تطرح فرصة استثمارية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

أعلنت أمانة منطقة جازان، عن طرح فرصة استثمارية جديدة تتمثل في مشروع ” جازان جيت ” بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان ، على مساحة 484.670 متراً مربعاً.

ويشتمل المشروع على “مبانٍ لمعالم المحافظات، ومطاعم، ومقاهٍ، ومحال تجارية، ومنطقة ألعاب ترفيهية، ودار للسينما، وأنشطة ثقافية، وساحة فعاليات متنوعة”.

وبينت أن المشروع يلبي الرغبات المتطلعة للتعرف على تراث وتاريخ منطقة جازان، من خلال إقامة قرية تحوي كافة محافظات ومراكز المنطقة بمخزونها الثري من التراث والثقافة المتنوعة.

ودعت الأمانة، الراغبين في المنافسة على الفرصة الاستثمارية والاطلاع على مزيد من التفاصيل الدخول لتطبيق الاستثمار البلدي “فرص” أو الدخول عبر الرابط furas.momra.gov.sa .