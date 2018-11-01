أحمد عز يلتقي عمرو دياب ودينا الشربيني بمطار القاهرة

كتب امير فتحي في الخميس 1 نوفنبر 2018 03:02 صباحاً -

نشر حساب منسوب للنجم أحمد عز على انستجرام، صورة جديدة له تجمعه بالفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، والمنتج حمادة إسماعيل. وعلق عز على الصورة ” مع حبيبي عمرو دياب ودينا الشربيني فى مطار القاهرة” . وجاء اللقاء بصالة كبار الزوار أثناء عودة عمرو ودينا من لندن على الخطوط الجوية المصرية. يُذكر أن الفنان أحمد عز يصور حاليا دوره في فيلم “الممر” من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار أمير طعيمة، والذي يحكي عن بطولة من بطولات الجيش المصري في حرب الاستنزاف.

