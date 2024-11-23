“What??”.. اليسا في حالة صدمة بعد وفاة محمد رحيم

كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2024 09:48 صباحاً - صدمة كبرى عمت الوسط الفني المصري والعربي برحيل الملحن والمطرب محمد رحيم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 45 بشكل مفاجئ.

وربما الصدمة الاكبر كانت من نصيب الفنانة اللبنانية اليسا، التي لم تصدق عينيها حين رؤية الخبر فكتبت: “Whattt???” تعليقا على تغريدة لـ أمير طعيمة كتب فيها: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا … إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون مع السلامة يا رحيم”

وكان تامر حسني قد نعى الراحل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا “سبحان من له الدوام.. أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة” وتابع “خبر مؤلم جدا جدا جدا وصدمة كبيرة.. لحد دلوقتي مش قادر أستوعبها”.

وكان رحيم أصيب مؤخرا بذبحة صدرية استلزمت دخوله إلى المستشفى، من أجل تركيب دعامات وإجراء قسطرة.

لكن حالته تحسنت بعدها وخرج من المستشفى ليطمئن جمهوره ومحبيه.

يشار إلى أن الراحل من مواليد ديسمبر 1979، وتعاون خلال مسيرته الفنية مع كبار مطربي مصر والوطن العربي، بينهم عمرو دياب، محمد فؤاد، نوال الزغبي، شيرين وأصالة، وغيرهم.