ابن حميد الشاعري في ظهور نادر له.. ووسامته تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري حميد الشاعري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة له برفقة ابنه نوح، وذلك في ظهور نادر له.



وقارن حميد الشاعري في منشوره بين صورتين، في الأولى ظهر فيها وهو شاب يحمل ابنه الصغير، وفي الصورة الثاني ظهر وهو مع إبنه عندما كبر وأصبح شاباً وسيماً.

وعلق حميد الشاعري على الصورة قائلا: "ابني نوح ما شاء الله عليه... الفرق بين الصورتين 27 سنة... كأنها امبارح والله سبحان الله".

وأثار المنشور تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين لفتوا إلى الشبه الكبير بين حميد الشاعري ونوح، وأشاروا إلى وسامة نوح وتغزلوا به.