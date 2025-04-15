نور محمود يكشف عن كواليس العمل مع دنيا سمير غانم: فريدة من نوعها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 01:21 مساءً - بعد تألقهما خلال موسم دراما رمضان 2025، كشف الفنان نور محمود عن كواليس العمل مع النجمة دنيا سمير غانم في مسلسلهما "عايشة الدور"؛ الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية، حيث أشاد نور محمود بموهبة دنيا سمير غانم وشخصيتها؛ موكدًا أنها تمثل موهبة فريدة من نوعها، وقادرة على تقديم كافة الأدوار نظرًا لأمتلاكها كل الألوان الفنية.

نور محمود عن دينا سمير غانم: فريدة من نوعها

حل الفنانضيف برنامج ضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا" المذاع على قناة " CBC "، وخلال الحلقة كشف عن كواليس العمل مع النجمة دنيا سمير غانم، التي تألق معها خلال مسلسل "عايشة الدور" والذي عُرض خلال الموسم الرمضاني، حيث قال: "فريدة من نوعها، وأنا اتكلمت معاها بشكل جدي أنها تُقدم فوازير، يعني الأستعراض الذي قدمته في آخر حلقة من المسلسل، هو صورة مصغرة من الفوازير".

وأكمل نور محمود: "هي موهبة فريدة من نوعها صعب أنها تكرر، وقولت لها فكري بجدية أنك تعملي فوازير، لأني لا أعتقد أنه يوجد شخص يمتلك كل هذه الألوان الفنية في وقت واحد، ودنيا لطيفة جدًا مع الناس كلها، يعني مثلًا وأحنا في أسوان كان فيه رحلة مدرسية أتصورت معاهم كلهم"، وأضاف:" وهي كمان شخصية جميلة وتتحب، ربنا يحفظها ويحفظ لها موهبتها".

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مسلسل عايشة الدور

مسلسل " عايشة الدور" عُرض في شهر رمضان الماضي" ودارت أحداثه حول "عايشة"، وهي سيدة مطلقة وأم لبنت مراهقة وطفل، لتواجه حياة يائسة رغم أنها خدومة، وتجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلاً من بنت شقيقتها بعد تعرضها لحادث، لتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية وشابة مرحة.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، عمر الشناوي، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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