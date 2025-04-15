بلاغ رسمي ضد محمد رمضان بسبب إطلالته في كوتشيلا

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان المصري محمد رمضان، جدلا واسعا بسبب إطلالته خلال مشاركته الأخيرة في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ اعتبرها البعض غير لائقة.

ورفع المحامي أشرف فرحات، بلاغا رسميا إلى النائب العام ضد رمضان، إذ اعتبر أن هذا الظهور يعتبر إهانة للقيم المجتمعية والدينية السائدة في مصر والعالم العربي.

وأشار فرحات في بلاغه إلى أن تكرار هذه التصرفات دون تدخل قانوني، يشجع على مظاهر الانحلال والتسيب الأخلاقي، وهو ما يتعارض مع جهود الدولة لغرس القيم الإيجابية في نفوس الأجيال الناشئة.

ولفت المحامي إلى أن تصرفات رمضان لا يمكن تصنيفها بـ "الحرية الشخصية"، إذ أنه في موقع يمثل فيه مصر أمام العالم.

كما أشار البلاغ إلى أن مشاركة رمضان في مهرجان عالمي بهذه الطريقة تعد إساءة مباشرة لصورة مصر، واستغلالا غير لائق للرموز الوطنية بعد ظهوره وهو يحمل العلم المصري.

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