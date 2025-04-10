شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم شكوكو.. قصة القهوة المقابلة لورشة والدة وتأثره بالمطربة زينب المنصورية والان مع تفاصيل الخبر

عرض الفيلم الوثائقي "محمود شكوكو"، المذاع لأول مرة على قناة الوثائقية، ميلاده في أحد المناطق الشعبية بالقاهرة وبداياته حيث عمل في ورشة نجارة لوالده ثم اهتمامه بالمقهى المقابل للورشة، حيث كانت مسرحا لغناء بعض الفرق الشعبية ومثلوا نقطة تحول في حياة شكوشو.

وتأثر الفنان شكوشو بالمطربة الشعبية زينب المنصورية التي جابت الأفراح والموالد حينما أراد أن يكون فنانا شعبيا، وقراره بأن يكون ضمن الفنانين الجوالة ثم مرحلة الاربعينات وشدة منافسة نجوم المسرح والغناء.



وكشف الفيلم الدور البارز الذى لعبه "شكوكو" فى تطوير المونولوج الشعبى، وإحياء فن "الأراجوز"، كما يرصد دوره الوطنى فى كثير من المحطات التاريخية المهمة، سواء ضد الاحتلال البريطانى، أو لدعم المجهود الحربى المصرى، وصولًا إلى مشهد تكريمه من الرئيس الراحل محمد أنور السادات؛ تقديرًا لعطائه الفني.