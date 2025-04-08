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ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية مي عمر أنظار متابعيها في احدث غطلالة لها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بتوب ضيق ذات فرو على أكمامها و حول عنقها باللون البيج، مع تنورة قصية وواسعة بنفس اللون و التصميم، و حملت بيدها حقيبة يد من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 28,500 دولار، و في قدميها إنتعلت حذاء عالي من الجلد ذات كعب عالي من درا ازياء Le Silla وصل سعره إلى 1,469 دولار.
و من الناحية الجمالية، تركت مي شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، و نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر تضج أنوثة و شياكة في احدث إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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