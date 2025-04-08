مي عمر تضج أنوثة و شياكة في احدث إطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية مي عمر أنظار متابعيها في احدث غطلالة لها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بتوب ضيق ذات فرو على أكمامها و حول عنقها باللون البيج، مع تنورة قصية وواسعة بنفس اللون و التصميم، و حملت بيدها حقيبة يد من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 28,500 دولار، و في قدميها إنتعلت حذاء عالي من الجلد ذات كعب عالي من درا ازياء Le Silla وصل سعره إلى 1,469 دولار.



و من الناحية الجمالية، تركت مي شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، و نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.

