دفنَّا أخيرًا عداوتنا: الصلح يجمع إلتون جون ومادونا بعد سنوات من القطيعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 11:55 صباحاً - وأخيراً جمع الصلح قطبي الغناء مادونا والسيد إلتون جون، بعد أن وضعا حداً لخلافاتهما بل وأنهيا سنوات من العداء، حيث أذهل النجمان متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بظهورهما معًا بسعادة في صورة على إنستغرام خلف كواليس برنامج SNL ساترداي نايت لايف.

مادونا وإلتون جون ينهيان خلافًا دام لسنوات

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من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، شاركت مادونا صورة تجمعها بإلتون جون، معلنة انتهاء عداوتهما وسنوات من الخصام، حيث كتبت: "دفنا أخيرًا عداوتنا!!! ذهبت لمشاهدة إلتون جون وهو يؤدي في برنامج ساترداي نايت لايف في نهاية هذا الأسبوع!! يا إلهي"

وأضافت: "تذكرت عندما كنت في المدرسة الثانوية - تسللت من المنزل في إحدى الليالي لمشاهدة إلتون وهو يؤدي عرضًا حيًا في ديترويت! لقد كان عرضًا لا يُنسى ساعدني على فهم القوة التحويلية للموسيقى"، مكملة: "رؤيته وهو يؤدي في المدرسة الثانوية غيرت مجرى حياتي. لطالما شعرتُ بالغربة أثناء نشأتي، ومشاهدته على المسرح ساعدتني على فهم أنه من المقبول أن أكون مختلفة، وأن أتميز، وأن أسلك الطريق الأقل ارتيادًا. في الواقع، كان ذلك ضروريًا".

ثم تحدثت مادونا عن خلافها معه قائلة: "على مدى عقود، كان يؤلمني معرفة أن شخصًا كنت معجبة به كثيرًا شارك كراهيته لي علنًا كفنانة. لم أفهم ذلك. قيل لي إن إلتون جون كان الضيف الموسيقي في برنامج SNL، فقررت الذهاب. كنت بحاجة للذهاب إلى الكواليس ومواجهته. عندما قابلته، كان أول ما قاله سامحيني وسقط الجدار بيننا. التسامح أداة قوية. في غضون دقائق. كنا نعانق بعضنا البعض. ثم أخبرني أنه كتب لي أغنية وأنه يريد التعاون. كان الأمر كما لو أن كل شيء قد اكتمل!".

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إلتون جون سعيد بمسامحة مادونا له

لم يجد إلتون جون أمام مسامحة مادونا له وإنهاء سنوات من الخلاف والعداء سوى شكرها، بحسب ما قاله في تعليقه على الصورة، حيث قال: "شكرًا لكِ على حضورك في SNL. وشكرًا لكِ على مسامحتي على كلامي الغليظ. لست فخوراً بما قلته. خاصةً عندما أفكر في كل الأعمال الرائدة التي أنجزتها كفنانة، ممهدة الطريق لجيل كامل من الفنانات للنجاح والوفاء لأنفسهن. كنتِ أيضًا من أوائل من ناضلوا ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الثمانينيات، وجلبتِ الحب والتعاطف للكثيرين ممن كانوا في أمسّ الحاجة إليه. أنا ممتن لأننا نستطيع المضي قدمًا".

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خلاف إلتون جون ومادونا

يعود عداء إلتون جون ومادونا لسنوات بدأ عام 2002، وقد بدأ جون هذا العداء عندما وصف أغنية مادونا Die Another Day بأنها أسوأ أغنية لجيمس بوند على الإطلاق. وازداد الأمر تعقيداً في حفل توزيع جوائز Q لعام 2004، عندما فاز إلتون بجائزة كاتب الأغاني الكلاسيكي، ورُشحت مادونا لجائزة أفضل أداء حي. وقبل التكريم، هاجم الفنان زميلته واصفاً إياها بأنها لا تغني بل تحرك شفتيها فقط، قائلاً من على المسرح: "مادونا، أفضل أداء حي؟ انصرفي. منذ متى أصبح تقليد الشفاه حيًا؟ آسف لذلك، لكنني أعتقد أن كل من يقوم بتقليد الشفاه على المسرح أمام الجمهور، بينما يدفع المرء حوالي 75 جنيهًا إسترلينيًا لمشاهدته، يجب أن يُقتل رميًا بالرصاص". وهذا الأمر نفاه كلياً مدير الدعاية الخاص بمادونا قائلاً: "مادونا لا تُزامن شفاهها ولا تُضيّع وقتها في انتقاد الفنانين الآخرين".

وعاد الخلاف مرة أخرى عام 2012، عندما تفوقت مادونا على إلتون جون وفازت بجائزة أفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، ليُدلي بتصريحات جارحة في حقها، وهو ما استقبلته مادونا بلباقة وتسامح قائلة: "إلتون معروف بغضبه عليّ، لذا لا أعرف. إنه رائع، وأنا أعشقه، لذا سيفوز بجائزة أخرى. لا أشعر بالسوء".

وعندما نشب خلاف بين مادونا وليدي غاغا عام 2012، أخذ إلتون جون صف غاغا وهاجم مادونا مجدداً قائلاً في حوار تلفزيوني لم يكن على دراية ببثه: "مادونا كابوس. آسف، لقد انتهت مسيرتها الفنية. لقد كانت جولتها كارثية، ولا يمكن أن يحدث هذا لشخص أكبر منها. لقد كانت سيئة للغاية مع غاغا. لو كانت مادونا تتمتع بعقل سليم، لكانت أنتجت ألبومًا مثل Ray of Light، وابتعدت عن موسيقى الرقص، وأصبحت مغنية بوب رائعة، وقدمت ألبومات بوب رائعة، وهو ما تفعله ببراعة، لكن لا، كان عليها أن تثبت ذلك، كأنها... وهي تبدو كراقصة تعرٍّ في ملاهي ليلية". وعندما تم بث تصريحات جون سارع بالاعتذار.

في عام 2016، قرر جون أن يضع خلافاته مع مادونا جانباً وبادر بالاعتذار وقبلت مادونا وسامحته، وذلك عندما قابلها بالصدفة في أحد المطاعم ودعاها لتناول وجبة معه. ولكن عاد ليُظهر عداؤه مع مادونا مجدداً عام 2019 عندما أصدر مذكراته Me، وعاد ليهاجمها بأنها تحرك شفتيها فقط في الغناء، وأدرج اسم ليدي غاغا وخلافها مع مادونا، قائلاً: "لم أفهم سبب فظاظتها وقسوتها في ذلك، بدلًا من اعتباره مجاملة... خاصةً عندما تدّعي أنها مناصرة للمرأة. أعتقد أن هذا خطأ، لا ينبغي لفنان مخضرم أن يُسيء إلى فنان أصغر سنًا في بداية مسيرته الفنية".

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