“أكثر من خوات”.. حكاية غدر وخيانة ورحلة انتقام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حكاية غدر وخيانة بين شابة ومن تعتبرها أعز من أختها، وتفاجأ أن من وقفت معها وساندتها، تآمرت عليها وأسدت لها الطعنة تلو الأخرى، ضمن الدراما الاجتماعية السعودية “أكثر من خوات”، من تأليف ورشة “ذالاين” بإشراف علاء حمزة، وإخراج سلطان العبد المحسن، وإشراف عام رشا علي، والذي يعرض على MBC1 و”شاهد”.

تدور قصة المسلسل حول المحامية الشابة لولوة، التي تكن لصديقتها العنود محبة وثقة عمياء، وتعتبرها أكثر من أخت لها. ولكن، سرعان ما تنقلب الأمور رأسًا على عقب، حيث تطعنها العنود في ظهرها، وتحولها من شخصية محبوبة إلى مكروهة في المجتمع. تدمر العنود حياة لولوة، وعندما تستفيق الأخيرة من صدمتها، تبدأ رحلة انتقامها. يضم العمل كوكبة من الممثلين منهم أصايل محمد، نورا ياسين، شعيفان محمد، بندر الخضير، أحمد الرشيد، محمد المحسن، يزيد المجيول، عمران العمران، عبد الرحمن عبد الله، مطلق مطر، وائل غازي، بمشاركة سلطان المقبالي، نور حسين، هشام أبو سليمان وآخرين.

أصايل محمد: الضحية المخدوعة

تقول أصايل محمد ان “العمل يطرح قصة لولوة، وهي شابة وحيدة أهلها، وتعتبر صديقتها العنود أكثر من أخت لها، وتثق بها ثقة عمياء، لكنها تفتح عينها شيئاً فشيئاً وتكتشف ما تضمره الأخيرة لها”. تشرح أصايل بالقول: “هي قصة فتاتين، ليس لهما في الدنيا إلاّ بعضهما اليعض، وتكتشف لولوة متأخرة وبعد وقت طويل، أن ثمة ما ليس طبيعياً وأن الأذية جاءتها من العنود التي لطالما اعتبرتها اختها”.

تعرف أصايل الشخصية التي تقدمها بالقول: “لولوة تنتمي إلى عائلة ثرية، وأهلها أشخاص طيبين، وبسبب ظروف عانتها جارتهم العنود، احتواها والد لولوة واعتبرها ابنته الثانية، أدخلها إلى بيته وربى الفتاتين كأخوات، لكن اهتمام الرجل بابنته لولوة، خلق غيرة عند العنود”. وفي مرحلة متقدمة، تتخصص لولوة في الحقوق وتصبح من أنجح المحامين في المملكة، وتتزوج وتنجب ابناً يعاني من التوحد، وتحاول دائماً أن توازن بين بيتها وعملها، لكن الحاقدين لن يرحموها ويظهر سعود في حياتها، وهو رجل يساندها ويساعدها أن تكتشف الناس الذين تأمروا عليها”.

ترى أصايل الدور مختلف عن تجربتها في مسلسل “بيت العنكبوت” الذي قدمته مؤخراً، معتبرة أن “تعاملي مع الدور بات أكثر وعياً ونضوجاً من السابق، آملة أن “أكون على قدر المسؤولية وعند حسن ظن الجمهور”.

نورا ياسين: محور الشر

تؤدي نورا ياسين دور العنود، التي تصفها بمحور الشر في العمل. وتقول: “قبل أن أقرأ عن العنود توقعت أن الناس تظلمها، وحينما قرأت فهمت لماذا هي مكروهة إلى هذا الحد، وحينما كنت أتعاطف معها في أماكن معينة، سرعان ما يذهب هذا التعاطف من شدة الشر الذي تمارسه بلا شفقة ولا رحمة، كله من أجل تحقيق مصالحها”. وتضيف بالقول أن “البيئة التي عاشت فيها العنود، لم تكن سوية وعائلتها لم تكن متماسكة ومترابطة بل نشأت في حضن أم وأب مجرمين، تركاها ودخلا السجن بسبب جريمة ارتكباها، وتولد عندها شعور بالنقص لاحقاً”.

وتوضح نورا أن “العنود لا تشفق على أحد ولا حتى على نفسها، ولديها ممسك على كل شخصيات المسلسل وتعرف كيف تحركهم كما تشاء”، مشيرة إلى “أنني كنورا، تعجبني العنود بثقتها بنفسها وقوة شخصيتها، وعدا عن ذلك أكره شرها المطلق وحقدها، وسعيها المستمر للانتقام”. وعن موافقتها على الدور، تقول نورا: “حينما عرضت علي الشخصية، رأيت فيها تحدياً، فبعدما أحبني الجمهور في أدوار الشخصية الطيبة، سأثبت أنني قادرة على تجسيد الشر ببراعة”.

شعيفان محمد: وسيط الخير

يؤدي شعيفان محمد دور سعود، المحامي الذي يحاول أن يكون وسيط الخير في المسلسل. يقول شعيفان عن دوره: “نحن أمام عمل درامي يتكلم عن أختين بينهما صراعات، وسعود يحاول أن يكون وسيط الخير لكن الأمور لا تسير كما يريد ويتمنى”. ويقول أن سعود “لديه شركة محاماة، ومثاليته ليست مصطنعة بل كونه نشأ في عائلة ربته على الصدق والمثالية، وهو رجل ذكي أحب لولوة وآمن بها وبفكرها وطموحها، يرى في شخصها التحدي والإصرار”.

ويوضح شعيفان أن “اللقاء الأول بين سعود ولولوة حصل في الشركة، ويتقرب منها، ويكتشف المؤامرات التي تحاك ضدها، التي تورطها في جريمة، ويدافع عنها لأنه مؤمن بأن لولوة بريئة ومجني عليها”. ويكشف أن “الجمهور يدرك أن العنود هي المتسبب بالأحداث من الحلقات الأولى لكن لولوة لا تصدق، ويصعب إقناعها بخلاف ما هي مقتنعة به كونها تكن مشاعر الأخوة والصداقة للعنود”. ويصف شعيفان العمل بالمختلف والمغاير لما قدمه في مسيرته الفنية، “لأن بطلتاه شابتين وأنا الرجل الوحيد بينهما”.

المخرج سلطان العبد المحسن: دراما سعودية بروح شابة

يصف المخرج سلطان العبد المحسن العمل بأنه “دراما محلية، بروح شابة فيها الانتقام والحب والمشاعر، وأتمنى أن يراها المشاهد السعودي والعربي بهذه الصورة”. ويعبر عن إعجابه بالمواهب السعودية المشاركة في العمل”. ويتحدث المخرج عن شخصيات العمل الرئيسية قائلاً أن “العنود شخصية مركبة، حينما قرأتها عرفت الصعوبة والمسؤولية التي ستكون ملقاة على عاتق من تؤديها، وفيها مشاهج هي مزيج بين السعادة والحزن والغضب والتقلبات المزاجية الكثيرة”. ويشير إلى أن أغلب الشخصيات صعبة والممثلين أبدعوا في أدائها، معتبراً أن شخصية لولوة ليست سهلة، وهناك صعوبة بأن تكون الشخصية قريبة من شخصية الممثل الحقيقية لأنه قد يتماهى معها ويخلط بين الدور والواقع، لذا كانت تطلب مني أصايل أن أوقفها عندما تندمج مع الشخصية وكذلك نورا حينما تذهب بعيداً في مشاعر الشر والحقد”. ويثني على العمل مع شعيفان محمد، واصفاً إياه بالممثل الرائع والمجتهد”. وعن مواقع التصوير، يوضح العبد المحسن: “حاولنا إظهار الصورة الجميلة للرياض، التطور والحضارة للمدينة، وشكل المجتمع السعودي الحديث”.

تُعرض الدراما الاجتماعية السعودية على MBC1، من الأحد إلى الخميس 6:00 بعد الظهر بتوقيت السعودية، اعتباراً من 6 إبريل.