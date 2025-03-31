أفضل ممثل دور ثانٍ في رمضان 2025.. منافسة قوية بين محمد شاهين وفتحي عبد الوهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 10:24 صباحاً - شهد موسم مسلسلات رمضان 2025 تنافسا درامياً مختلفاً ومميزاً لمعت فيه العديد من المواهب الفنية، ذلك إلى جانب تنوع الموضوعات والقضايا التي تمت مناقشتها بطريقة مميزة وجريئة. وكان لافتاً للانتباه أن الأداء المميز لم يقتصر على أبطال العمل فقط؛ فكان هناك عدد من ممثلي الأدوار الثانية لهم تأثير قوي في تحريك أحداث العمل.

فتحي عبد الوهاب: شرير بشكل مختلف

أحمد غزي: يسير على خطى أحمد زكي

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كشف الناقد الفني رامي عبد الرازق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفنان فتحي عبد الوهاب كان له دور مميز في مسلسل "ظلم المصطبة"، على الرغم من أدائه للدور الثاني للعمل خلال الأحداث؛ فإنه تمكن من تجسيد دور الشر بطريقة مختلفة تماماً عن أي دور سابق له. وأكد رامي أنه كان لافتاً في أداءاهتمامه بتعبيرات لغة الجسد والأداء الصوتي الذي أتقنه بشكل كبير ليتناسب مع الدور.الكاتب الصحفي محمد الشبه أشاد بموهبة الفنان الشابفي مسلسل قهوة المحطة، واعتبره من أهم ممثلي الأدوار الثانية في الموسم الرمضاني لعام 2025، مشيراً إلى أن بدايته تشابهت كثيراً مع بداية الفنان الراحل أحمد زكي؛ فهو يمتلك موهبة فنية ذات طابع خاص بفضل ثقافته ودراسته في إنجلترا. وأشار الشبه إلى أننجم مميز منذ ظهوره الأول على الشاشة؛ فكان له حضور لافت في فيلم "الحريفة"، مع نور النبوي.

وخلال حديث الشبة لـ"الخليج 365" أشاد أيضاً بموهبة الفنانة دنيا سامي التي خطفت الأنظار خلال مشاركتها في مسلسلي "80 باكو" و"النص"، وأوضح أنها صاحبة موهبة خاصة وغير متكلفة في أدائها الفني، وقال إنها تحمل ملامح مصرية خالصة واستطاعت أن تعبر بمنتهى التلقائية عن الشخصيات التي لعبتها خلال الموسم الرمضاني.

قدرات محمد شاهين تظهر للنور

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صاحب حضور مميز ولافت في مسلسل لام شمسية، وأكدت الناقدة الفنية حنان شومان لـ"الخليج 365" أن صعوبة هذا الدور تكمن في قدرة الفنان على التلون بأكثر من وجه وبكلمات قليلة جداً، دون أي أداء مفتعل، وأشارت إلى الدور الذي لعبه في هذا المسلسل لم يقل في أهميته عن أهمية الدور يلعبه أبطال العمل الأساسيين أحمد السعدني وأمينة خليل.

وقالت أيضاً إن دور مينا أبو الدهب وشخصية عبيد التي قدمها في مسلسل "ولاد الشمس" من أبرز الأدوار التي لمعت خلال الموسم الرمضاني، ووصفت أداءه بالسهل الممتنع مشيرة إلى أنه اعتمد على موهبته الفنية من دون الالتفات لقصر قامته لكسب التعاطف أو لفت الأنظار.

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