رسائل شكر من ماريلين نعمان توجه إلى القيمين على مسلسل "بالدم"

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان رسائل شكر إلى كل القيمين على مسلسل "بالدم"، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



ونشرت نعمان صوراً خلال رفافها ضمن الأحداث الأخيرة من المسلسل، وعلقت قائلة :"انتهت رحلة "بالدم" - رحلة سأعتز بها للأبد وأفتخر جدًا بأن أكون جزءًا منها".

وتابعت نعمان:"ندين جابر كم أنا محظوظة لألعب دور شخصية من تأليفك؟ كم أنا محظوظة بالعمل مع كاتبة تعشق عملها لدرجة أنها تخلق سحرًا أثناء أدائه! شكرًا لكِ على كل كلمة وكل حرف، سأظل ممتنة للأبد لـ"حنين" ولإحيائها قضيتها، أحبكِ أكثر من الكلمات".

فيليب أسمر شكرًا لكِ على تحويل الليالي التي لا تنام فيها إلى مشاهد جميلة. أنا سعيدة جدًا لأن "حنين" تجسدت من خلال عدستك.

سعيد سرحان آدم لحنين! شكرًا، شكرًا، شكرًا لانضمامكِ إليّ في هذه المغامرة لنُظهر للناس أن الحب الحقيقي لا يزال موجودًا وأن القصص الخيالية لا تزال حية. استمتعتُ بكل ثانية من هذه التجربة معكِ، وأتمنى لكل حنين أن تجد آدمها الجميل والمثالي.

ماغي بو غصن كلما شاركتُ مشهدًا معكِ، أُقدّر بشدة الرابط الفريد الذي يجمعنا. يصعب وصفه بالكلمات، لكن تجربته رائعة حقًا. شكرًا جزيلًا لكِ غالية على إنقاذ حياتي، وشكرًا جزيلًا لكِ ماغي على كونكِ أنتِ!

جمال سنان على رأس هذه القائمة هو أول من آمن بكل ما فعلناه وأكبر داعم لنا، سيد جمال، سأظل ممتنًة للأبد لكل الفرص التي منحتني إياها ولثقتك بي في كل خطوة، أنت أستاذ ومثال حقيقي للمنتج الناجح، يسعدني جدًا مشاركة كل هذه اللحظات مع عائلة "إيغل فيلمز، لأنك، نعم، عائلتي!

وختمت نعمان حديثها :"وإلى طاقم التمثيل الرائع الذي تشرفتُ بمشاركة المشاهد معه أو حتى مشاهدة أدائه، لقد تعلمتُ منكم وأُعجب بكم جميعًا. أنا محظوظة بلقائكم في هذه المرحلة من مسيرتي الفنية. أحبكم!".