شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة.. يوسف يصفع فارس والأخير يضربه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، صدام كبير بين فارس أبو العزم (كريم فهمي) وعائلته بعد تراجعه عن مسؤولية صفقة حديد شرق آسيا، حيث أخبر العائلة أنه لن يعمل فى وجود شركة مشبوهة تعمل في الأعمال غير المشروعة، لتنفعل رقية وتؤكد أن الصفقة ستتم في وجود هذه الشركة.

ويواجه يوسف، فارس أمام الجميع بعلاقته مع طليقته ليل (ياسمين عبد العزيز) ويؤكد فارس أنه بالفعل يحب ليل وسيتزوجها، لينفعل عليه أخيه يوسف ويصفعه على وجهه، ليرد عليه فارس ويدفعة ويضربه هو الآخر، حتى تمت تهدئة الأمور المشتعلة بين فارس ويوسف وباقي عائلة أبو العزم، في حين يأخذ حازم (محمود ياسين جونيور) صف أخيه فارس.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة

وخلال الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، أنقذ فارس نفسه من فخ رقية العسكري (نيكول سابا)، وتراجع عن تصدره لصفقة حديد شرق آسيا بسبب وجود شركة مشبوهة وعند تحريه عن هذه الشركة وجدها تقوم بأعمال غير مشروعة ولذلك اعتذر عن مسؤولية هذه الشحنة.

يبحث يوسف ورقية عن اسباب انسحاب فارس المفاجئ من هذه الصفقة التي سيتم تهريب فيها آثار في شحنة الحديد، ويرجحان أن فارس عرف شيئا، ليقرر تولى يوسف الصفقة بدلا منه وسط مخاوف كبيرة منه أن يتورط ويتم ضبط الآثار ووقتها سيتم سجنه.

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