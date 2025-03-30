شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة.. حازم يتهم والده بأنه السبب فى خطئه مع شهد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، مواجهة بين حازم (محمود ياسين جونيور) ووالده عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) بسبب قصة شهد (منة عرفة)، حيث يتهم حازم والده بأنه السبب فيما وصله، بسبب تربيته له وترك الأمور له ليقوم بكل ما هو خطأ دون حساب.

يؤكد حازم لوالده أنه تعلم منه القيام بكل ما خطأ والاستمرار فيه وطالما لم يكشفه أحد فهو لم يخطأ، وذلك ما حدث بالفعل معه، حيث أخطا كثيرا ولم تنكشف هذه الأخطاء حتى جاءت قصة شهد وانكشف وشط ذهول من عبد العزيز الذي لا يعرف كيف يقول أو يرد.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة

كشفت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، عن مخطط رقية (نيكول سابا) لتوريط فارس أبو العزم (كريم فهمى)، وذلك خلال حديث رقية مع زوجها يوسف (خالد سليم) والتي أكدت له أنها ستقوم بتهريب آثار خلال شحنة شركة أبو العزم وأن ذلك لن يأتى بضرر عليه في شىء.

تكشف رقية أنها اختارت أن يكون فارس هو المسؤول عن هذه الشحنة وذلك ليكون في وجه المدفع، فاذا وصلت الشحنة بالآثار ستستفيد العائلة بالكامل، واذا لم تمر الشحنة بما فيها سيتورط فارس ووقتها سيكون تم التخلص منه بعدما تحداهم طوال الفترة الماضية، وارتبك يوسف من هذه الخطة خوفا من توريط اخوه او الشركة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.



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