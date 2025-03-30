شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29.. ليل تكشف لأختها فرح عن حبها لفارس والان مع تفاصيل الخبر

حديث يدور بين ليل (ياسمين عبد العزيز، وشقيقتها فرح (بسنت شوقى) ضمن أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث تسأل ليل أختها عن شكل علاقتها بـ فارس (كريم فهمى) وتندهش فرح من السؤال، وتنقل لها ليل ما قالته إجلال (أنوشكا) لها بأن هناك قصة حب بينهما، لتنفعل فرح وتؤكد أن فارس إذا كان آخر رجل في الدنيا لن تفكر فيه.

تستكمل ليل حديثها بما قالته إجلال لها بأن فرح وكاريمان (إنجي كيوان) يحبانه، ولكن فرح ترفض ذلك تماماً وتؤكد أن فارس مثل أخيها، وتسأل ليل فرح عما تعرفه عن علاقة فارس بكاريمان، لترد عليها بأنه لا يوجد أى شىء بينهما لأن فارس يتعامل مع الكل باحترام، لتخبر ليل فرح بأنها هي وفارس بينهما مشاعر حب، فهى تحبه وهو يحبها وسط صدمة كبيرة من فرح التي اندهشت من المفاجأة.



مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29

وخلال الحلقة 29 من مسلسل تقابل حبيب، يقابل فارس، فرح (ويعاتبها على تصرفاتها التي شاهدها في مطعم كاريمان (برقصها في حالة سكر، ويؤكد عليها أن ما شاهده لم يعجبه تماما لأنها ليست هكذا، لتصدمه وتخبره بأنه ليس لها علاقة بتصرفاتها وترفض اى حديث منه لأن ما شاهده هو السبب فيه، وأوضحت فرح لفارس، أنها أحبته من سنوات وكتمت في قلبها لأنه كان متزوج.

وتؤكد فرح أن هذا الشعور وصلها بعدما وجدته يحارب الدنيا كلها وتمسك بها، وترك عمله في الشركة وتمسك بها هي، وأن كل ما حدث جعلها تتخيل وجود مشاعر منه تجاها ومثلما هي تحبه هو يبادلها نفس الشعور، ليدافع فارس عن نفسه بأن فرح ترجمت تصرفاته معها بشكل مغاير تماما عما يشعر به، وأنه بالفعل يحبها مثل أخته فقط وأنه لا يتحمل مسؤولية ما وصل لها، لتتأسف فرح لفارس عما بدر منها تجاهه.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب



مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.



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