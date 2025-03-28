مي سليم تطرح بوستر أغنيتها المنتظرة "اتعلقت بيه" وتحمس الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الفنانة الأردنية مي سليم حماس متابعيها لأحدث أعمالها الفنية التي تحضر لطرحها، و هي اغنية تحمل إسم "اتعلقت بيه"، حيث قامت بطرح البوستر الرسمي الاول للعمل عبر حسابها الخاص، معلقاً بالقول: "قريباً"، و ظهرت عليه بفستان احمر طويل و ضيق سترابليس من دون أكمام بتصميم مبلول، مع تسريحة شعر جعلته يبدو مبلولاً، و مكياج حاد أظهرت من خلاله جمال وجهها.



سيتم إطلاق أغنية "اتعلقت بيه" على طريقة الفيديو كليب، في أول أيام عيد الفطر حصرياً على يوتيوب.

تم تصوير كليب أغنية "اتعلقت بيه" في مدينة اسطنبول في تركيا، تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري.

تحمل أغنية "اتعلقت بيه" اللهجة المصرية، وهي من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي عمرو عبد الفتاح.

