إنطلاق تصوير الموسم الثالث من "House of the Dragon".. تحضيرات ضخمة ومعارك مرتقبة

ميرنا وليد - بيروت - بعد تسعة أشهر على عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل "بيت التنين" (House of the Dragon)، بدأت رسمياً عمليات تصوير الموسم الثالث في استوديوهات وارنر براذرز بمدينة واتفورد البريطانية، وفق ما كشفته صحيفة "واتسون أوبزرفر".



الموسم الجديد، الذي تنتجه شبكة HBO، يوصف بأنه "أضخم بكثير" من المواسم السابقة بحسب المنتج التنفيذي رايان كوندال، الذي أكد وجود أربعة أحداث محورية سيتم تحويلها إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد، ما يعكس تصعيداً درامياً في مسار حرب التارغاريان الأهلية.

تُجرى عمليات التصوير في هيرتفوردشاير وشمال ويلز خلال الفترة الممتدة من مارس وحتى أكتوبر 2025، وسط تجهيزات ضخمة وطلب لأداء أدوار قتالية، مما يشير إلى معارك كبيرة في الحلقات المقبلة.

رغم عدم الإعلان الرسمي عن موعد العرض، تشير التوقعات إلى أن الموسم الثالث سيُعرض في **صيف 2026**، تماشياً مع الجدول الزمني الذي اعتمدته HBO في الموسم السابق.

المنتج كوندال وصف العمل في الموسم الثالث بأنه أسهل وأعمق من المواسم السابقة، بفضل معرفة الكُتّاب بالشخصيات التي تطورت على مدار الموسمين الأول والثاني، ما يجعل تجربة الكتابة أكثر سلاسة ومتعة.