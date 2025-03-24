إنتهاء تصوير مسلسل "العتاولة 2" .. وأحمد السقا يفتح شباك السينما بـ"أحمد وأحمد"

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري أحمد السقا عن انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسله "العتاولة"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، مؤكداً في رسالة مطولة على حسابه أن هذا العمل يحمل مكانة خاصة في قلبه، كما كشف عن استعداده للعودة قريباً إلى السينما بفيلم جديد.



شارك السقا متابعيه صوراً من كواليس اليوم الأخير للتصوير، ظهر فيها برفقة عدد من الممثلين المشاركين في العمل، في أجواء احتفالية عكست روح الفريق والتقدير المتبادل بين صناع المسلسل. وكتب قائلاً: "اليوم كان آخر أيام تصوير العتاولة 2، عمل له مكانة خاصة عندي، لأنه جمع فريقاً رائعاً، وكان هدفه الأول إسعاد الجمهور".

وتوجه السقا بالشكر إلى الداعمين الرئيسيين للمشروع، مشيداً بدور المستشار تركي آل الشيخ، وهيئة الترفيه، ومجموعة MBC، كما خصّ بالشكر المنتج صادق الصباح وصديقه أنور الصباح على ما وصفه بالمساندة الكبيرة والجهود المخلصة في دعم المسلسل.

إلى جانب احتفاله بنهاية التصوير، لم يفوّت السقا الفرصة لتشويق جمهوره حول مشروعه السينمائي المقبل، حيث أعلن عن فيلم جديد بعنوان "أحمد وأحمد"، يشاركه بطولته الممثل أحمد فهمي. وأوضح السقا في تصريحات سابقة أن الفيلم سيكون تجربة مختلفة عن أعماله السابقة، وخصوصاً فيلم "السرب".

وأشار السقا إلى أن الفيلم سيشهد مشاركة عدد من الممثلين من بينهم حاتم صلاح، محمد لطفي، وجيهان الشماشرجي، مرجحاً أن يكون الفيلم ضمن سباق أفلام الصيف لعام 2025، دون أن يحدد موعداً نهائياً للطرح.