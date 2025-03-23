هكذا رد تامر حسني على تصريحات أحمد السقا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 10:18 مساءً - حرص الفنان تامر حسني على الرد على تصريحات النجم أحمد السقا، والتي قالها الأخير خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم خلال برنامجها "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس".

تامر حسني لـ أحمد السقا: أنت حبيبي وعشرة عمر وأخدمك بقلبي

رد النجم تامر حسني على تصريحات الفنان أحمد السقا، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قائلًا: "يا سقا دة أنت حبيبي وعشرة عمر وأخدمك بقلبي، ولا يمكن أتأخر عليك لحظة في أي شيء، وكمان سامي يعني الغاليين أوي كلهم".

وأضاف تامر حسني: "أما الفانز عملوا تصميمات صور تجمعنا بكل براءة من حبهم فينا مع بعض مش أكتر... ربنا ما يجيب أي زعل بينا يا حبيبي، ومبروك كل نجاحاتك، ودايمًا متألق يا رب".

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب تامر حسني



وكان الفنان أحمد السقا قد أوضح حقيقة الخلاف بينه وبين تامر حسني خلال حلوله ضيفًا في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، قائلًا: "لم نتخانق أنا وتامر هو كان سوء تفاهم، إحنا عندما نقدم أدوار ضيوف الشرف بنطلب عدم ظهور أسماءنا على الأفيش، وهذه مجاملات بيننا، وتامر عمل معايا مجاملة في مسلسل "ولد الغلابة" عمري ماهنساه له".

وأكمل أحمد السقا: "إحنا كان بنعمل مشهد معين وكانت تكلفة اليوم 3 مليون جنيه، والمشهد كان الساعة التاسعة صباحًا، وكان المفروض يعمله زميل آخر الذي اتصل بي وقال لي أنا لا أستطيع المجيء الساعة السادسة والنص صباحًا وفريق العمل كله متواجد، أجريت مكالمة مع محمد سامي وقولت له أذهب اللوكيشن وأنا قادم".

وتابع السقا: "لم نكن نعرف ماذا سنفعل، قمت بالاتصال بتامر حسني ورد علي على الفور، وشرحت له الموقف، فقال لي نصف ساعة وسوف أكون عندك وبالفعل حضر وعمل المشهد، أما في فيلم "الفلوس" الفانز قاموا بعمل أفيش ونزلوا صورتي، فاتصلت بتامر وعاتبته، لكن لم تكن خناقة، أنا وتامر أصحاب جدًا وأخوات، وأحيانًا أذهب له في الأستديو ونغني معًا".

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