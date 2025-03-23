ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنانا اللبناني راغب علامة الإعلامية الراحلة هدى شديد، مستعيناً بكلمات مؤثرة للغاية.
وكتب راغب علامة عبر حسابه الخاص: "رحم الله الإعلامية الكبيرة والإنسانة المؤمنة والقوية هدى شديد التي فارقت الحياة بعد صراع كبير ومرير مع المرض. التعازي لأهل وأصدقاء الفقيدة الكبيرة ولكل الإعلاميين على هذه الخسارة الكبيرة.. صديقتي هدى.. انشاء الله تكون نفسك بالسما".
وقد رحلت الإعلامية اللبنانية هدى شديد بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عُرفت هدى بمسيرتها المهنية المميزة في مجال الإعلام، خاصة في تغطية الشؤون السياسية، وكانت من أبرز الوجوه على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC، تركت بصمة كبيرة في الصحافة اللبنانية بقوة حضورها وجرأتها في طرح الأسئلة.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة ينعي هدى شديد بهذه الكلمات المؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.