نادين نسيب نجيم توثق هدية طفليها لها بمناسبة عيد الأم

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشرته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ظهرت فيه وهي توثق الهدية التي قدمها لها ولديها بمناسبة عيد الأم.

وهذه الهدية هي عبارة عن عقد من الذهب، وبدت نادين وهي سعيدة للغاية بما فعله طفليها.

وجاء في تعليقات الجمهور: "كل عيد وانت أحلى ام"، "الله يحميكن وتضلّي فوق راسن يا رب حبيبي ندّون".

وكانت قد نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مجموعة صور ظهرت فيها برفقة إبنيها هيفين وجيوفاني بمناسبة عيد الأم، من جلسة تصوير رائعة ملأتها الأزهار الربيعية.

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