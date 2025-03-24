شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة تشكل لجنة لدراسة إنشاء مصانع لإنتاج السكر قرب مزارع البنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على القرار رقم 159 لسنة 2025 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزارة الصناعة بهدف إعداد دراسة جدوى شاملة لإنشاء مصانع لإنتاج السكر بالقرب من مزارع بنجر السكر التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدة جهات حكومية، بما في ذلك مركز تحديث الصناعة، ووحدة قطاع شؤون الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وعقدت اللجنة اجتماعين في مقر مركز تحديث الصناعة، برئاسة دعاء سليمة، المدير التنفيذي للمركز. خلال الاجتماعين، قدم فريق عمل المركز عرضًا تفصيليًا لمحتويات دراسة الجدوى المطلوبة، بالإضافة إلى الخطة التنفيذية المتوقعة. كما ناقش أعضاء اللجنة البيانات الزراعية المتعلقة ببنجر السكر، والبيانات الصناعية المتعلقة بإنتاج سكر البنجر في مصر.

وتم خلال الاجتماعين تحديد الإنتاج والاستهلاك السنوي للسكر في مصر، بهدف تكوين رؤية واضحة حول كيفية تغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتصدير الفائض إلى الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، قدم مستشار جهاز مستقبل مصر عرضًا لدراسة الجدوى الأولية لمصنع إنتاج السكر من البنجر، مع توضيح الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.