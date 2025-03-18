كيم كارداشيان تعايد شقيقها روب بيوم ميلاده على طريقتها الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان شقيقها روب في يوم ميلاده من خلال مجموعة صور جمعتهما منذ الطفولة و حتى الآب، و علقت على المنشور بكلمات من الحب، حيث قالت له: "عيد ميلاد سعيد يا روب! أردت أن أستعيد هذه الصورة في إحدى رحلاتنا العائلية الأسطورية في المكسيك عام ٢٠٠٩.

أتمنى لكم المزيد من الذكريات الساحرة كهذه. أحبكم كثيرًا!".

و كانت قد شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص مع متابعيها من احدث جلسة تصوير خاصة، أثارت الجدل بسببها، حيث ظهرت فيها و كأنها في حالة حب مع رجل آلي، بالإضافة إلى الإطلالات الجريئة التي غستعرضت من خلالها رشاقة جسمها، كما و ظهرت في إحدى الصور و هي مستلقية إلى جانب الروبوت، ليتفاعل معها الجمهو من خلال التعليقات متسائلين عن سبب فعل كيم لهذه الأشياء الغريبة.

