ميرنا وليد - بيروت - فجع الممثل السوري وائل رمضان، مساء الاثنين، بوفاة عمه، ونعاه بطريقة مؤثرة.

وشارك وائل متابعيه عبر حسابه الرسمي منشور، أعلن فيه عن الخبر الحزين، وذ1لك بكلمات مؤثرة، إذ كتب: "ان لله وإن إليه راجعون"، وأضاف: "ظننت بأني كبرت وأصبحت قاسي العود جسوراً... وبلحظة يمون كبيرنا الذي ربانا فأعود طفلاً تائهاً يبحث عن من يستظل بظله".

وتابع: "عمي هاني بمقام والدي وأكثر إنتقل اليوم الى جوار ربه، رحمه الله. آنسه الله. وأسكنه الله الجنة".

وبدورها، حرصت الممثلة السورية سلاف فواخرجي على مواساة طليقها ووالد اولادها، إذ أعادت نشر منشور رمضان وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "الرحمة والسلام لروح عمو هاني والله يصبركم على الفقدان".

كانت هذه تفاصيل خبر وائل رمضان يفجع بوفاة أقرب الناس إليه وسلاف فواخرجي تواسيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.