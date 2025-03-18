حلا شيحة ترتدي الحجاب من جديد.. وهذا تعليقها

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية حلا شيحة الجمهور بظهورها مجدداً بالحجاب وقد إرتدته للمرة الثاني، بعد خلعها له منذ حوالي العام.



وكتبت حلا شيحة عبر حسابها الخاص: "قطط في كل مكان، والله متشكرة جدا لكلامكم واصلي جدا و فهماكم جدا و طبعا بحب الحجاب جدا لأني بحب القران جدا و فاهمته و فاهمة معانيه و لما كنت ٢٣ سنة و شفت رؤيا يوم القيامة و بعدها شفت اني بقرا سورة ياسين صحيت و بعدها لما قريت القران لأول مرة في حيايتي كل المعاني وصلت

و كل حاج في القران كلام ربنا واضحة وضوح الشمس".