ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية حلا شيحة الجمهور بظهورها مجدداً بالحجاب وقد إرتدته للمرة الثاني، بعد خلعها له منذ حوالي العام.
وكتبت حلا شيحة عبر حسابها الخاص: "قطط في كل مكان، والله متشكرة جدا لكلامكم واصلي جدا و فهماكم جدا و طبعا بحب الحجاب جدا لأني بحب القران جدا و فاهمته و فاهمة معانيه و لما كنت ٢٣ سنة و شفت رؤيا يوم القيامة و بعدها شفت اني بقرا سورة ياسين صحيت و بعدها لما قريت القران لأول مرة في حيايتي كل المعاني وصلت
و كل حاج في القران كلام ربنا واضحة وضوح الشمس".
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة ترتدي الحجاب من جديد.. وهذا تعليقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.