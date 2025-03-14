أمير طعيمة يرد على أخبار خلافه مع عمرو دياب

ميرنا وليد - بيروت - أكد الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين الفنان عمرو دياب، رغم عدم تعاونهما منذ عام 2011، ما عدا مشروع دعائي بينهما قبل عامين، وأوضح طعيمة أنه رغم قلة التعاون بينهما، لا توجد أي مشكلات شخصية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات لتقديم عمل جديد للجمهور.

وأضاف أن عمرو دياب كان سببًا في انطلاقته الفنية وشهرته منذ عام 2000، وساهم بشكل كبير في استمرارية نجاحه.

وكانت تلك التصريحات في حديثه خلال برنامج "حبر سري" مع الإعلامية إسما إبراهيم .