ميرنا وليد - بيروت - أكد الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين الفنان عمرو دياب، رغم عدم تعاونهما منذ عام 2011، ما عدا مشروع دعائي بينهما قبل عامين، وأوضح طعيمة أنه رغم قلة التعاون بينهما، لا توجد أي مشكلات شخصية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات لتقديم عمل جديد للجمهور.
وأضاف أن عمرو دياب كان سببًا في انطلاقته الفنية وشهرته منذ عام 2000، وساهم بشكل كبير في استمرارية نجاحه.
وكانت تلك التصريحات في حديثه خلال برنامج "حبر سري" مع الإعلامية إسما إبراهيم .
كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة يرد على أخبار خلافه مع عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.