محمد رمضان يعلن عن أغنيته الجديدة "Rolla Rolla" مع فرينش مونتانا

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري محمد رمضان عن طرح أغنيته الجديدة "Rolla Rolla" مع فرينش مونتانا، مشيرًا إلى أن كليب الأغنية سيكون متاحًا غدًا السبت.
وأضاف رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي أن "مدفع رمضان بيضرب من الهند"، و في سياق آخر، زار رمضان لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا في المستشفى، حيث قدم له الدعم المعنوي في معركته ضد مرض السرطان، و أكد رمضان أن شيكا في حالة معنوية جيدة و أنه سيعود إلى الملعب قريبًا بفضل إرادته و دعوات محبيه.
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