إيمي سمير غانم وحسن الرداد معاً في التليفزيون والإذاعة.. رمضان 2025

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View this post on Instagram A post shared by Ahmed El Sobky - احمد السبكى (@ahmedelsoobky)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 07:23 مساءً - لن يقتصر تواجد الفنانةوزوجها الفنانعلى شاشات التليفزيون خلالعبر بطولة مسلسل "" الذي انتهيا من تصويره قبل أيام، وإنما سيتواجدا معا علىأيضاَ، حيث يعمل الثنائي على تسجيل حلقات مسلسل إذاعي جديد ليتم بثه طوال أيام شهرالمسلسل الإذاعي الجديد الذي يجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد يحمل إسم ""ومقرر بثه على اذاعات راديو النيل خلال شهر رمضان 2025، حيث روجتللعمل بنشر البوستر الدعائي على صفحتها بموقع انستغرام وعلقت:"عندما تصبح الجريمة فنًا استشاريا! استعدوا لجرعة مضاعفة من الكوميديا والمغامرات مع شركة الاستشارات الإجرامية! رمضان 2025 حصريًا على إذاعات راديو النيل.. قريباً الضحك خارج عن القانون!.يمكنكِ قراءة.. رمضان 2025: نجوم وزوجاتهم يجمعهم عمل واحد" ثالث مسلسل إذاعي يجمعفي شهر رمضان، حيث قدما الثنائي قبل ذلك مسلسلي "" بمشاركة أحمد راتب وسناء شافع وعزت أبو عوف وميمي جمال وأذيع في رمضان 2016، و"" وشارك في بطولته بيومي فؤاد ومنير مكرم وتمت اذاعته في رمضان 2023.وتخوضمنافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "" الذي يجمع الثنائي مجدداً في الدراما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمهما مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2017، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي، وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.تابعي أيضاً.. أبرزهم حسن الرداد وماجد المصري.. نجوم بإطلالات غير مألوفة في مسلسلات رمضان 2025يظهرفي مسلسل "" كزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها على النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد ليواجهان العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.وتعودبمسلسل "" إلىبعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، أمافقد قدم في رمضان 2024 مسلسل ""، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ناهدالسباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».