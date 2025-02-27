إيمي سمير غانم وحسن الرداد معاً في التليفزيون والإذاعة.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 07:23 مساءً - لن يقتصر تواجد الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد على شاشات التليفزيون خلال موسم دراما رمضان 2025 عبر بطولة مسلسل "عقبال عندكوا" الذي انتهيا من تصويره قبل أيام، وإنما سيتواجدا معا على محطات الراديو أيضاَ، حيث يعمل الثنائي على تسجيل حلقات مسلسل إذاعي جديد ليتم بثه طوال أيام شهر رمضان 2025.
المسلسل الإذاعي الجديد الذي يجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد يحمل إسم "شركة الاستشارات الإجرامية"ومقرر بثه على اذاعات راديو النيل خلال شهر رمضان 2025، حيث روجت إذاعة Mega FM للعمل بنشر البوستر الدعائي على صفحتها بموقع انستغرام وعلقت:"عندما تصبح الجريمة فنًا استشاريا! استعدوا لجرعة مضاعفة من الكوميديا والمغامرات مع شركة الاستشارات الإجرامية! رمضان 2025 حصريًا على إذاعات راديو النيل.. قريباً الضحك خارج عن القانون!.
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"شركة الاستشارات الإجرامية" ثالث مسلسل إذاعي يجمع إيمي سمير غانم وحسن الرداد في شهر رمضان، حيث قدما الثنائي قبل ذلك مسلسلي "فرقة سيكا" بمشاركة أحمد راتب وسناء شافع وعزت أبو عوف وميمي جمال وأذيع في رمضان 2016، و"رأس رجاء وصالح" وشارك في بطولته بيومي فؤاد ومنير مكرم وتمت اذاعته في رمضان 2023.
وتخوض إيمي سمير غانم وحسن الرداد منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "عقبال عندكوا" الذي يجمع الثنائي مجدداً في الدراما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمهما مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2017، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي، وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.
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يظهر حسن الرداد وايمي سمير غانم في مسلسل "عقبال عندكوا" كزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها على النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد ليواجهان العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.
وتعود إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكوا" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، أما حسن الرداد فقد قدم في رمضان 2024 مسلسل "محارب"، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ناهدالسباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.
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المسلسل الإذاعي الجديد الذي يجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد يحمل إسم "شركة الاستشارات الإجرامية"ومقرر بثه على اذاعات راديو النيل خلال شهر رمضان 2025، حيث روجت إذاعة Mega FM للعمل بنشر البوستر الدعائي على صفحتها بموقع انستغرام وعلقت:"عندما تصبح الجريمة فنًا استشاريا! استعدوا لجرعة مضاعفة من الكوميديا والمغامرات مع شركة الاستشارات الإجرامية! رمضان 2025 حصريًا على إذاعات راديو النيل.. قريباً الضحك خارج عن القانون!.
https://www.instagram.com/p/DGi6xS1MRiV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DGi6xS1MRiV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGi6xS1MRiV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. رمضان 2025: نجوم وزوجاتهم يجمعهم عمل واحد
"شركة الاستشارات الإجرامية" ثالث مسلسل إذاعي يجمع إيمي سمير غانم وحسن الرداد في شهر رمضان، حيث قدما الثنائي قبل ذلك مسلسلي "فرقة سيكا" بمشاركة أحمد راتب وسناء شافع وعزت أبو عوف وميمي جمال وأذيع في رمضان 2016، و"رأس رجاء وصالح" وشارك في بطولته بيومي فؤاد ومنير مكرم وتمت اذاعته في رمضان 2023.
وتخوض إيمي سمير غانم وحسن الرداد منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "عقبال عندكوا" الذي يجمع الثنائي مجدداً في الدراما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمهما مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2017، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي، وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.
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تابعي أيضاً.. أبرزهم حسن الرداد وماجد المصري.. نجوم بإطلالات غير مألوفة في مسلسلات رمضان 2025
يظهر حسن الرداد وايمي سمير غانم في مسلسل "عقبال عندكوا" كزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها على النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد ليواجهان العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.
وتعود إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكوا" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، أما حسن الرداد فقد قدم في رمضان 2024 مسلسل "محارب"، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ناهدالسباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».