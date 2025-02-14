شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل والكاتب السورى هانى السعدى ونقابة الفنانين السوريين تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

نعت نقابة الممثلين السوريين فرغ دمشق الفنان السورى الفلسطينى هانى السعدى الذى رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، حيث كتبت النقابة على صفحتها بموقع فيس بوك: "فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعي إليكم، وفاة الزميل الفنان القدير، هاني السعدي، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون".



نقابة الفنانين السوريين تنعى الفنان والكاتب هانى السعدى

الفنان الراحل هانى السعدى ولد فى 6 يونيو 1944 فى فلسطين، لكنه لم يعش طفولته هناك طويلًا، حيث أجبر على اللجوء إلى سوريا عام 1948، وتحدى الظروف التى واجهته ودخل عالم التمثيل وكذلك الكتابة التى جعلته واحداً من أشهر كتاب الدراما السورية.

بدأ السعدي مسيرته التمثيلية عام 1969 من خلال فيلم "بوابة الغزلان"، وشارك في العديد منالأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية، من بينها "أسعد الوراق"، "الحدود"، "تجارب عائلية"، و"آخر الفرسان"، كما قدم أداء لافتا فى المسرح، وخاصة في أعمال الكاتب المسرحي سعد الله ونوس مثل "حفلة سمر من أجل خمسة حزيران" و"رأس المملوك جابر".

تفرغ هانى السعدى للكتابة فى عام 2002 واشتهر بالدراما الفانتازية والتاريخية، ويصبح أحد أهم كتّاب هذا النوع، ومن أبرز أعماله "الجوارح"، "البواسل"، "الموت القادم إلى الشرق"، "الكواسر"، "البركان"، و"الفوارس"، وجمع بين التاريخ والفانتازيا، والمغامرة.

الراحل هانى السعدى هو والد الفنانتين روعة وربى السعدي، اللتين قدمتا أدوارا بارزة في الدراما السورية.