شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية عمومية لنقابة المهن التمثيلية لمناقشة الميزانية الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجمعة المقبل 22 فبراير، جميعة عمومية عادية لنقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، وذلك لمناقشة الميزانية وما يستجد من أعمال.

وكان الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أعلن عن رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين، مشددا على دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة وحق العودة.

وثمن نقيب المهن التمثيلية دور الدولة المصرية الواضح والثابت منذ بداية العدوان على غزة برفضها التام لتصفية القضية الفلسطينية، كما ثمن بيان وزارة الخارجية الرافض رفضا قاطعا لأى تصريحات تلوح بتهجير الفلسطينيين.

وقال إن أعضاء نقابة المهن التمثيلية تواجدوا يوم 20 أكتوبر 2023 أمام معبر رفح ونظموا وقفة احتجاجية هناك بالإضافة إلى مؤتمر صحفى للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الكيان الإسرائيلي ضد أهل غزة، وقال "نحن بأدواتنا نستطيع المشاركة فى إظهار هذا الاستبداد غير المفهوم والتعدى على سيادة الدول.. نحن مع الإعمار ولكن نرفض التهجير".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته النقابات المهنية يوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين للإعلان عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأى حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمى المصرى، الذى عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية.